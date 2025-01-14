Video Galeri>GÜNDEM>Bağcılar'daki caninin görüntüleri ortaya çıktı! İşte vahşetten önceki o anlar...
Bağcılar'daki caninin görüntüleri ortaya çıktı! İşte vahşetten önceki o anlar...
14-01-2025 14:21
| Güncelleme: 14-01-2025 14:24
İstanbul Bağcılar’da akşam saatlerinde bir eve giren şüpheli evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Korkunç olayda sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan ekiplerce yakalandı. Saldırganın ilk ifadesinde 'Para istedim bıçak çektiler ben de taşla vurdum.' dediği öğrenildi. Öte yandan o caninin görüntüsü ortaya çıktı...