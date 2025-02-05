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Bakan Kurum'dan duygulandıran 6 Şubat paylaşımı: Küllerimizden doğarız, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz
05-02-2025 11:18
| Güncelleme: 05-02-2025 11:24
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketi 6 Şubat depreminin ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, “Bir Oluruz” temalı tanıtım filmi yayınladı. Sosyal medya hesabından filmi paylaşan Bakan Murat Kurum, “Doğarız küllerimizden bir oluruz, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz” ifadelerini kullandı.