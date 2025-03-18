Başıboş köpek dehşetinin son durağı Yalova!
Yalova'da ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Başıboş köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı. Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
BAŞIBOŞ KÖPEK YASASI NE?
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.