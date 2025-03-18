Başıboş köpek dehşetinin son durağı Yalova!

Yalova'da ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Başıboş köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı. Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.



