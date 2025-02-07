Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Genç hafız ölümden döndü

Isparta'da başıboş köpek dehşeti yaşandı. 16 yaşındaki Salih Yıldırım, camiye giderken kendisine saldıran köpeklerden kaçmaya çalışırken düştü. Dengesini kaybederek düşen ve başını kaldırıma çarpan gencin kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Yıldırım, yolun sağ tarafında köpek gördüğünü, korkarak geri dönünce köpeğin de peşinden koşmaya başladığını belirtti. Kaçarken saldıran köpeklerin sayısının 2'ye çıktığını anlatan Yıldırım, "Arkama bakarken dengesiz bir şekilde düştüm ve kafamı kaldırıma çarptım. Ayağımın dibine kadar geldiler ama ısırmadılar. Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kalkıp yakındaki sağlık ocağına gittim, pansuman yapıldı. Babamı aradım ve hastaneye gittik. Yüzüm şişmeye devam etti, müşahede altına alındım." dedi.

