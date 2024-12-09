"Başlarım Esad'ına!" deyip sevinenlere saldırdı!
09-12-2024 00:48
| Güncelleme: 09-12-2024 00:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriyeli bir grup, Esad rejiminin devrilmesini kutlamak amacıyla konvoy düzenledi. Ancak, kutlamalara tepki gösteren bir kişi araçların önünü keserek gruba müdahale etti.
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Şahıs, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. A.K.D. isimli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.