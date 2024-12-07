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Benzinlikte bıçak ve oraklarla kavga! Bir polisin yaralandığı olayın sebebi basit uyarı çıktı
07-12-2024 23:50
| Güncelleme: 07-12-2024 23:52
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, "araç açık kaldı" uyarısıyla başlayan tartışma, bıçak ve orakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, saldırganların müdür odasını bastığı ve çalışanlara saldırdığı görüldü. Polis havaya ateş açarak müdahale etti, olayda 1'i polis 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların akaryakıt istasyonuna daha sonra akrabalarıyla geri dönerek kavgayı büyüttüğü öğrenildi.