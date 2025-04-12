Beton büzün içinde mahsur kaldı! Uzun uğraşlarla çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinliğindeki beton büz içine düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana gelen olay üzerine çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla vatandaşı düştüğü yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.