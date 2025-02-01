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Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü
01-02-2025 12:06
| Güncelleme: 01-02-2025 12:07
Eminönü'nde, Cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Hasan Molla, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cuma namazını kılmak üzere Yeni Cami'ye gelen Molla, namaz esnasında aniden fenalaştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri kısa sürede camiye yönlendirildi. Bu sırada cemaatten bir kişi, ekipler gelene kadar kalp masajı yaparak Molla’ya ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Molla, ambulansla hastaneye götürüldü ancak burada hayatını kaybetti. Diğer yandan, camide yapılan kalp masajı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.