Bonesiz ve pantolonla havuza girmek istediler, ortalık karıştı! Şezlonglar havada uçuştu

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda; 2 yabancı uyruklu şahıs bonesiz ve pantolonlarıyla havuza girmek istedi. Uyarı üzerine duruma sinirlenen şahıslar, güvenlik görevlilerini tehdit edip "Benim paramla maaş alıyorsunuz sizi buradan çıkartmam" ifadelerini kullandı. Tartışma büyüyen görevliler ile site sakinleri bir anda birbirine girdi. Havuz başında tekme yumruklar havada uçuştu. Kavgaya sitede oturan diğer vatandaşlarda dahil oldu. Taraflar birbirlerine havuz başında şezlongları fırlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.