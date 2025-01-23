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Bu yol sürücülerin kabusu oldu! Bir ayda 15 kaza meydana geldi

23-01-2025 17:40 | Güncelleme: 23-01-2025 17:41
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Bartın'ın Türbe Yolu olarak bilinen çevre yolunda sık sık kazalar yaşanıyor. Özellikle yolun güneş görmemesinden kaynaklanan gizli buzlanma, kazaların başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu durum, sürücüler için büyük bir tehdit oluştururken, yetkililer de sorunun çözümü için çalışmalar yapıyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın talimatı ile kazaların sebebi araştırıldı. 10 Ocak 2025 tarihinde Arslan, karayolları yetkilileri polis ve ilgili kurum amir müdürleri ile birlikte yolda inceleme yaptı. Yolda ışıklı ikaz ve uyarı tabelaları konulurken, yapılan araştırmalarda yolun güneş almaması, yağmur ve su sızıntıları gibi nedenlerle gizli buzlanma meydana geldiği belirlendi. İncelemerde ise yeniden yol yapımı konusu da gündeme geldi. Kayganlığı olmayacak bir yol yapımı kararı alındı. Geçici çözümlere rağmen kazaların önüne geçilemediği yolda kazalar devam ederken, sürücüler ise en kısa sürede kesin çözümün bulunmasını istedi.

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