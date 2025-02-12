Bursa'da korku dolu anlar! İtfaiyeciler ölümden döndü
Bursa 3 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıkça Sorulan Sorular
Yangın nedir?
Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir.