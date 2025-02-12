Bursa'da korku dolu anlar! İtfaiyeciler ölümden döndü

Bursa 3 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.