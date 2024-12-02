Çağırdığı taksi gelmeyen çocuk silahla dehşet saçtı
02-12-2024 01:41
| Güncelleme: 02-12-2024 01:44
Ankara Keçiören'de 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı yaptı. Silahın tutukluk yapması sayesinde kimse yaralanmadı ancak sinirlenen çocuk durağın camlarını kırdı. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.