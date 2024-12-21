Video Galeri>GÜNDEM>Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı!
Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı!
21-12-2024 03:04
| Güncelleme: 21-12-2024 03:07
Beykoz’da bir eve düzenlenen polis operasyonunda, çeşitli vahşi hayvanlar, tahnitler, Nil timsahı, anakonda yılanı ele geçirildi. Operasyonun, “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’na ait adreste gerçekleştirildiği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık tarihinde Görele Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, ayrıca 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti ve 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.
Yetkililer, operasyonun hedefindeki Cengiz Şıklaroğlu’nun firari durumda olduğunu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ele geçirilen canlı hayvanların ve tahnitlerin hangi koşullarda temin edildiğinin araştırıldığı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.