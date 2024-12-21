Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı!

Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı!

21-12-2024 03:04 | Güncelleme: 21-12-2024 03:07
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Beykoz’da bir eve düzenlenen polis operasyonunda, çeşitli vahşi hayvanlar, tahnitler, Nil timsahı, anakonda yılanı ele geçirildi. Operasyonun, “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’na ait adreste gerçekleştirildiği bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık tarihinde Görele Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, ayrıca 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti ve 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun hedefindeki Cengiz Şıklaroğlu’nun firari durumda olduğunu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ele geçirilen canlı hayvanların ve tahnitlerin hangi koşullarda temin edildiğinin araştırıldığı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı! - GÜNDEMGÜNDEM
Çerkez Cengiz'in evine baskın: Nil timsahı ve anakonda yılanı şaşkınlığa uğrattı!
Ukrayna, Rusya'yı vurdu: Ölüler var! - DÜNYADÜNYA
Ukrayna, Rusya'yı vurdu: Ölüler var!
Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi
Çöp kamyonu dehşeti kamerada! An be an görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Çöp kamyonu dehşeti kamerada! An be an görüntülendi
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Savcı Yavuz Engin camide görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Savcı Yavuz Engin camide görüntülendi
Ayı şehre indi, vatandaşı böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Ayı şehre indi, vatandaşı böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada
Motokurye trafikte Ezel dizisinin Ömer'i ile karşılaştı! Oyuncu 'Eyşan' sorusuna böyle tepki verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Motokurye trafikte Ezel dizisinin Ömer'i ile karşılaştı! Oyuncu 'Eyşan' sorusuna böyle tepki verdi
Artvin'de heyelan anı kamerada! Faciadan dönüldü - GÜNDEMGÜNDEM
Artvin'de heyelan anı kamerada! Faciadan dönüldü
'Eyvah Hakan' yine ortalığı karıştırdı! Alkolün etkisiyle ayakkabısını telefon sandı - GÜNDEMGÜNDEM
'Eyvah Hakan' yine ortalığı karıştırdı! Alkolün etkisiyle ayakkabısını telefon sandı
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! - GÜNDEMGÜNDEM
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı! - YAŞAMYAŞAM
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı!
Havalimanında ıslak zemin levhalarıyla sessiz kavga - DÜNYADÜNYA
Havalimanında ıslak zemin levhalarıyla sessiz kavga
Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi - DÜNYADÜNYA
Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli - GÜNDEMGÜNDEM
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu hakim karşısında - MAGAZİNMAGAZİN
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu hakim karşısında
Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi
Çöp kamyonu dehşeti kamerada! An be an görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Çöp kamyonu dehşeti kamerada! An be an görüntülendi
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Savcı Yavuz Engin camide görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Savcı Yavuz Engin camide görüntülendi
Ayı şehre indi, vatandaşı böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Ayı şehre indi, vatandaşı böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada
Motokurye trafikte Ezel dizisinin Ömer'i ile karşılaştı! Oyuncu 'Eyşan' sorusuna böyle tepki verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Motokurye trafikte Ezel dizisinin Ömer'i ile karşılaştı! Oyuncu 'Eyşan' sorusuna böyle tepki verdi
Artvin'de heyelan anı kamerada! Faciadan dönüldü - GÜNDEMGÜNDEM
Artvin'de heyelan anı kamerada! Faciadan dönüldü
'Eyvah Hakan' yine ortalığı karıştırdı! Alkolün etkisiyle ayakkabısını telefon sandı - GÜNDEMGÜNDEM
'Eyvah Hakan' yine ortalığı karıştırdı! Alkolün etkisiyle ayakkabısını telefon sandı
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! - GÜNDEMGÜNDEM
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü!