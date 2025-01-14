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Çiftçinin çoban ilanı herkesi şoke etti! Maaşı görenler gerçek olduğuna inanamadı
14-01-2025 07:53
| Güncelleme: 14-01-2025 08:16
Sakarya'da bir çiftçinin sosyal medyada verdiği ilan görenleri şaşkına çevirdi. Bir türlü çoban bulamamaktan yakınan çiftçinin sunduğu şartlar gündeme oturdu. Gelecek çobanın 400 hayvana bakacağını söyleyen çiftçi “400 tane hayvan var. Çoban aranıyor; aylık 180.000 TL, sigorta, yatma ve yemek bize aittir.” diyerek sağlayacağı imkanları duyurdu. 180 bin lira maaşlı o ilan sosyal medyada gündeme oturdu.