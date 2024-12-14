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Çığlıklarla kaçıştılar! Fırtına camları yıktı geçti

14-12-2024 02:58 | Güncelleme: 14-12-2024 03:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Rize’de etkili olan fırtına ve yağış, kıyı şeridinde büyük zarara yol açtı. Portakallık Mahallesi'nde bir işletmenin camları, denizden gelen dev dalgaların şiddetiyle kırıldı. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi. Rize Belediyesi'ne ait Sosyal Tesisler de fırtınadan etkilenirken, bahçesi sular altında kaldı ve dalgalar bankları aştı. Yetkililer, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

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