Çığlıklarla kaçıştılar! Fırtına camları yıktı geçti
14-12-2024 02:58
| Güncelleme: 14-12-2024 03:00
Rize’de etkili olan fırtına ve yağış, kıyı şeridinde büyük zarara yol açtı. Portakallık Mahallesi'nde bir işletmenin camları, denizden gelen dev dalgaların şiddetiyle kırıldı. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.
Rize Belediyesi'ne ait Sosyal Tesisler de fırtınadan etkilenirken, bahçesi sular altında kaldı ve dalgalar bankları aştı. Yetkililer, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.