Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evlerine kavuşan depremzede aileye ziyaret
06-02-2025 21:37
| Güncelleme: 06-02-2025 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlerine kavuşan depremzede aileyi ziyaret etti. Adıyamanlılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede aile ile bir araya geldi. Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı…