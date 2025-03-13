Dehşete düşüren görüntüler! Taşla kuyumcuyu soymaya çalışan yaşlı kadın kamerada

Hırsızlığın cezası kaç yıldır?

Hırsızlık Suçu ve Hırsızlık Cezası - Avukat Pınar Denktaş Hırsızlık suçunu işleyen kişi, basit hırsızlık suçu işlediği takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar, nitelikli hırsızlık suçu işlediği takdirde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.