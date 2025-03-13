Dehşete düşüren görüntüler! Taşla kuyumcuyu soymaya çalışan yaşlı kadın kamerada
Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Hırsızlığın cezası kaç yıldır?
Hırsızlık Suçu ve Hırsızlık Cezası - Avukat Pınar Denktaş
Hırsızlık suçunu işleyen kişi, basit hırsızlık suçu işlediği takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar, nitelikli hırsızlık suçu işlediği takdirde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.