Demir korkuluk arabadan daha sağlam çıktı! Tokat'ta şaşkına çeviren kazada Tofaş ikiye ayrıldı

Tokat'ta Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolü kaybederek kaldırımda bulunan demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kazada otomobilin çarptığı demir zarar görmezken aracın ikiye ayrılması şaşırttı.