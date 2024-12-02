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Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi
02-12-2024 19:16
| Güncelleme: 02-12-2024 19:19
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu'nda 5. sınıfta okuyan Süleyman Topaloğlu oynarken parmağını akıl tahtaya kaptırdı. Sıkışan parmağını öğretmenler kurtaramayınca Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yardıma geldi. Küçük çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.