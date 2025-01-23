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Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23-01-2025 13:07
| Güncelleme: 23-01-2025 13:07
Elazığ’da bir balıkçının Keban Baraj Gölü'nde yakaladığı yaklaşık 30 kilo ve 1,5 metre uzunluğundaki dev Fırat turnası görenleri şaşkına çevirdi. Olta balıkçısı Murat Şimşek yakaladığı dev balığı ip yardımıyla karaya çekti. Şimşek'in balığın büyüklüğünü görünce "Ejderha, bu adam yer, gel buraya" sözleri sosyal medyayı salladı.