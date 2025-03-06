Devasa gölet oluştu! Sinop’taki heyelan havadan görüntülendi

Sinop’ta dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen heyelan 3 ev ve 1 ahırı önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2’si Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca Fatma ile Mesut Kaya çifti ise enkaz altından 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DEVASA GÖLET OLUŞTU

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı.