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Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Yerlerde sürükledi, 3 kişi yaralandı
04-02-2025 10:10
| Güncelleme: 04-02-2025 10:16
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede sahipsiz köpek, bir çocuğu kovaladı. Olaya müdahale etmek isteyen annesi, köpeğin saldırısına uğradı. Sahipsiz köpek, sesleri duyunca yardıma gelen site sakinlerine de saldırdı. Yaralanan 3 kişi, yapılan aşının ardından ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, saldırgan köpeği araçlarına koyarak uzaklaştırdı.