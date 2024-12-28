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Kasadaki paraları boşaltıp iş yeri sahibini rehin almıştı! İfadesi 'pes' dedirtti

28-12-2024 10:14 | Güncelleme: 28-12-2024 10:20
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Adana'da döviz bürosunda korku dolu anlar yaşandı. Yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna gelen soyguncu belinden tabancasını çıkartıp çalışanlara doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. 17 bin 435 euro, 18 bin 810 TL ve 50 dolar para alan Eyup S., iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi rehin alıp kaçtı. Kısa sürede şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Eyup S.'nin emniyetteki ifadesinde, “Borcum olduğu için yaptım, geçim sıkıntısı çekiyordum” dediği iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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