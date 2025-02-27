Drift attığına atacağına pişman oldu: Hem ehliyetinden hem parasından oldu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak hem çevreyi rahatsız ettiği hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ceza kesildi. Jandarma ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda drift yapan sürücüyü belirledi. Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46 bin 393 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.