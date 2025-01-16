Video Galeri>GÜNDEM>'Duba koymamışsın' diye isyan etti! Polisleri görünce 'para çekmeye geldim' dedi ama...
'Duba koymamışsın' diye isyan etti! Polisleri görünce 'para çekmeye geldim' dedi ama...
16-01-2025 10:46
| Güncelleme: 16-01-2025 10:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulamasını görünce aracını park edip para çekme bahanesiyle ATM'ye yönelen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. "Sen beni burada niye durduruyorsun? Duba koymamışsın. Bir şey koymamışsın. Bankaya para çekmeye geliyorum, sen beni burada niye durduruyorsun?" diye isyan eden sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.