'Dünyanın en acı biberi'ni yediler! 'Yaşadıklarım kadar acı değildi'

Yolda bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapattı, sonra alışveriş yaptı

GÜNDEM

'Duba koymamışsın' diye isyan etti! Polisleri görünce 'para çekmeye geldim' dedi ama...