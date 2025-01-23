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Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü
23-01-2025 12:13
| Güncelleme: 23-01-2025 12:17
Samsunlu demirci ustası 74 yaşındaki İbrahim Germi, dedesinden kalan ve üzerinde “Meryem Ana” işlemesi bulunan 158 yıllık tarihi kapıyı, kilisede kullanmasınlar diye satmıyor. Gemi, "Katolik Kilisesinin papazı da nereden öğrendiyse yanıma geldi. Kapının fotoğraflarını çekti. Meryem Ana figürlerini incelediler. Kapıyı kiliseye koyacaklarını söylediler. Ben de ‘kilisenin kapısına koyacaksan burada dursun’ dedim. Para teklif etiler, başka imkanlar da teklif ettiler ama kabul etmedim. Çünkü bu kapının bir eşi benzeri yok" dedi.