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GÜNDEM

Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

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Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü

GÜNDEM

Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum'

GÜNDEM

Kamyonun çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu: Kaza anları kamerada

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Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu

TEKNOLOJİ

Ultra ince Galaxy S25 Edge modeli duyuruldu: İşte ilk videolar

GÜNDEM

Bursa'da ilginç anlar! Kamerayı görünce göbek attı

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'Dur' ihtarına uymadı, alkollü ve eski Meclis üyesi çıktı! Polisi tehdit etti, cezadan kurtulamadı

GÜNDEM

Bu vazo yangını saniyeler içinde söndürüyor! 100 bin haneye dağıtıldı

GÜNDEM

Canlarını hiçe saydılar! Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNDEM

Otomobil alev aldı, büyük panik yaşandı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Acılı anne konuştu, herkes gözyaşlarına boğuldu! 'Benim kızım uyuyamaz ki...'

GÜNDEM

Bolu'daki yangından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kurtuluş mücadelesi anbean kamerada

YAŞAM

Su samuru gören vatandaşlar şaşkına döndü!

GÜNDEM

Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdüler: İşte kovalamaca anları!