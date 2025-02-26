Ekipler peşini bir an olsun bırakmadı! Ataşehir sapığı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Güvenlik kameraları ve mağdur ifadelerinin ardından soruşturmayı detaylı bir şekilde yürüten ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonla şahsı Pendik'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.