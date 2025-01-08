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Emekli olan hizmetliye duygusal veda! Öğretmenler ve öğrenciler sürpriz yaptı
08-01-2025 15:30
| Güncelleme: 08-01-2025 15:32
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Pınarbaşı İlkokulu'nda 35 yıldır görev yapan hizmetli 62 yaşındaki Celal Kömür emekli oldu. Kömür'ün emekli olmasının ardından öğrenci ve öğretmenler tarafından sürpriz bir uğurlama töreni yapıldı. Okulun koridorunda ve merdivenlerinde insan koridoru oluşturan öğrenci ve öğretmenler, Celal Kömür'ü alkışlar ve çiçeklerle uğurladı. Uğurlama sırasında öğrenciler de 'Celal ağabey, Celal ağabey' diyerek destek söylemelerinde bulundu. Yapılan sürpriz karşısında Celal Kömür de duygusal anlar yaşadı.