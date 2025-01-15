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'Erkek işi' sözlerine aldırış etmeyen Siirtli kadınlar bakın ne yaptı...

15-01-2025 14:39 | Güncelleme: 15-01-2025 14:42
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Siirt’in merkezinde faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi, hem istihdam oluşturmayı hem de kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarını hedefliyor. Kooperatif Başkanı Narin Oğuz Yardım, kadın eli değen her işin daha temiz olduğunu belirterek, "7 tane kadınımızla birlikte yol aldık. Bu iş nereden aklınıza geldi diye çok soru soruldu. Bölge olarak burada olmayan bir sektör açmak istedik ve hizmet sektörüne karar verdik" dedi.

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