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Eslem'in ölümünün ardından korku hakim: Köpekler için harekete geçildi
19-01-2025 18:06
| Güncelleme: 19-01-2025 18:08
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker’in (12) hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Olayın ardından yetkililer harekete geçerek bölgede sokak köpeklerini toplamaya başladı.
Olayın ardından Yüksekova Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlattı. Şimdiye kadar yakalanan 20'den fazla köpek, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.
Eslem Teker’in ölümü, ilçe halkını derin bir yasa boğarken, vatandaşlar sahipsiz köpekler için acil önlem alınmasını talep etti. Mahalle sakini Bedel Altıntaş, yaşanan trajedinin ardından duyduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
“Dünkü olay hepimizi çok üzdü. Bu köpeklerin başıboş dolaşması çocuklarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. Artık çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Mahallemizde sürekli köpek sürüleri dolaşıyor, sabaha kadar havlıyorlar. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz.”
Evin Durmazer ise yaşananların özellikle çocuklar üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti:
“Çocuklarımız bu olayın şokundan çıkamıyor. Sokakta bir köpek gördüklerinde korkuya kapılıyorlar. Bu durum biz aileleri çok üzüyor.”