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Evlenme vaadiyle getirdiği Suriyeli kadınla kaçıyordu! Dur ihtarına uymadı kaza yapınca jandarmayı suçladı
15-01-2025 10:38
| Güncelleme: 15-01-2025 10:40
Aksaray'da aracıyla kaçak göçmenleri taşıyan ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayan yaşlı adam kaza yapınca “Kovaladığınız için ölümden döndüm” diye jandarmayı suçladı. Evlenme vaadiyle getirilen kaçak göçmen kadın ile birlikte kadının kızı ve 4 daha kişi gözaltına alındı.