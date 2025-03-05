Facianın eşiğinden dönüldü! Petrol istasyonundaki tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir petrol istasyonu içerisinde park halinde bulunan karton yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tırın alev alev yandığını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.