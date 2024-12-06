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Fatih'te akılalmaz olay! 466 yıllık çeşme kafenin içine alındı, yetmedi siyaha boyandı

06-12-2024 11:37 | Güncelleme: 06-12-2024 11:40
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

İstanbul Fatih'te, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından 1558-1559 yılları arasında cami, hazire ve çeşmeden oluşan bir külliye inşa ettirildi. Külliyeye ait olan Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi'nin yeni hali görenleri şoke etti. Tarihi çeşmenin önüne masa koyularak tamamen kapatıldı. Üzerine süs eşyaları yerleştirilen çeşmenin aslından eser kalmadığı görüldü. Çeşmenin içler acısı hali ile ilgili konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Maalesef önüne bir koltuk ve masa koyulmuş, çeşme tamamen kapatılmış. Çeşme siyaha boyanmış. Orijinal yapısı bozulmuş” dedi.

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