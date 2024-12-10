Fatih'te bina çöktü! İlk görüntüler geldi
10-12-2024 23:53
| Güncelleme: 10-12-2024 23:56
Fatih Balat Mahallesi’nde 2 katlı metruk bir bina çöktü. Olayın ardından, çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gece saat 23.00 sıralarında Atgeçmez Sokak'ta meydana gelen olayda, vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, yapılan kontrollerde çöken binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Çökme riski taşıyan bitişikteki iki bina ve karşıdaki bir bina tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.