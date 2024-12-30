Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı!

Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı!

30-12-2024 08:53 | Güncelleme: 30-12-2024 08:53
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

İstanbul Kartal'dan cenaze için yola çıkan yolcu otobüsü cumartesi günü Erzincan'da şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı. Yolcu otobüsünün feci kazadan saniyeler önce seyir halindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakaltutan mevkiinde çekilen görüntüde otobüsün normal seyir halinde olduğu havanın da kar yağışlı olduğu görüldü.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada
Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı!
Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı - GÜNDEMGÜNDEM
Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı
Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı!
Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı - SPORSPOR
Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı
Mersin'de kar bastırdı: Sürücüler yolda kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Mersin'de kar bastırdı: Sürücüler yolda kaldı!
Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti, yerinden kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti, yerinden kopardı
İstanbul'da oluşan trafiğin nedenini çektiği video ile gösterdi! - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da oluşan trafiğin nedenini çektiği video ile gösterdi!
Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti! Girdiği yer herkesi şaşırttı - GÜNDEMGÜNDEM
Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti! Girdiği yer herkesi şaşırttı
Yangında kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Yangında kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü
Gazetecilere küfredip polise zorluk çıkardı! Şehir magandası kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Gazetecilere küfredip polise zorluk çıkardı! Şehir magandası kamerada
Yolcular korkudan dilini yuttu! Uçak aniden alev almaya başladı: Dehşet anları kamerada - DÜNYADÜNYA
Yolcular korkudan dilini yuttu! Uçak aniden alev almaya başladı: Dehşet anları kamerada
Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! Korkunç patlama - DÜNYADÜNYA
Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! Korkunç patlama
Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti! - GÜNDEMGÜNDEM
Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti!
Seyir halindeyken otomobiliyle dehşet saçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Seyir halindeyken otomobiliyle dehşet saçtı
Binada korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var - GÜNDEMGÜNDEM
Binada korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var
Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada
Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı - GÜNDEMGÜNDEM
Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı
Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı!
Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti, yerinden kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti, yerinden kopardı
İstanbul'da oluşan trafiğin nedenini çektiği video ile gösterdi! - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da oluşan trafiğin nedenini çektiği video ile gösterdi!
Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti! Girdiği yer herkesi şaşırttı - GÜNDEMGÜNDEM
Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti! Girdiği yer herkesi şaşırttı
Yangında kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Yangında kalbi duran kediyi itfaiye hayata döndürdü
Gazetecilere küfredip polise zorluk çıkardı! Şehir magandası kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Gazetecilere küfredip polise zorluk çıkardı! Şehir magandası kamerada
Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti! - GÜNDEMGÜNDEM
Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti!