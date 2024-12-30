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Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı!
30-12-2024 08:53
| Güncelleme: 30-12-2024 08:53
İstanbul Kartal'dan cenaze için yola çıkan yolcu otobüsü cumartesi günü Erzincan'da şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı. Yolcu otobüsünün feci kazadan saniyeler önce seyir halindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakaltutan mevkiinde çekilen görüntüde otobüsün normal seyir halinde olduğu havanın da kar yağışlı olduğu görüldü.