Gasptan kurtulmak için araçtan atladı! Hayati tehlikesi sürüyor
Ankara'da dehşete düşüren bir olay kameralara yansıdı. Esnaf Vedat Ülker, aracını satışa çıkardı. Müşteri gibi araca bakmaya gelen gaspçılar, Ülker'e saldırmaya kalktı. Canını kurtarmak için otomobilden atlayan çaresiz adam ağır yaralandı. Ülker'in hayati tehlikesi sürerken, dehşet anları kameralara böyle yansıdı.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Yağma (Gasp) Cezası Nedir?
TCK'nın 148/1. maddesi uyarınca, yağma (gasp) suçunun temel halinin işlenmesi halinde, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Aynı kanunun 148/2. maddesinde, senedin yağması suçunu işleyen fail hakkında da altı yıldan on yıla kadar hapis cezasının verileceği düzenlenmiştir.