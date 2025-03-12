Gasptan kurtulmak için araçtan atladı! Hayati tehlikesi sürüyor

Yağma (Gasp) Cezası Nedir?

TCK'nın 148/1. maddesi uyarınca, yağma (gasp) suçunun temel halinin işlenmesi halinde, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Aynı kanunun 148/2. maddesinde, senedin yağması suçunu işleyen fail hakkında da altı yıldan on yıla kadar hapis cezasının verileceği düzenlenmiştir.