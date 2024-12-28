Gaziantep protokolünün kürsüyle imtihanı! Vali bütün salonu kahkahaya boğdu

Yürekleri ısıtan bir hikaye! İşçiler ve tilkinin dostluğu gülümsetiyor

Bisikletli tacizci yakayı ele verdi! Görüntüler infiale neden olmuştu

Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!

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Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor!