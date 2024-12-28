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Gaziantep protokolünün kürsüyle imtihanı! Vali bütün salonu kahkahaya boğdu
28-12-2024 12:23
| Güncelleme: 28-12-2024 12:26
Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabında "Şehrimizin protokolünün kürsüyle imtihanı" mesajıyla yayınlanan bir video, izleyenleri gülümsetti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in kürsüye gelirken şehrin protokolünün boy ortalaması ile ilgili yaptığı ve kürsüye uyum konusundaki espri salondakileri gülümseterek alkış aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...