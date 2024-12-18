Gaziosmanpaşa'da tanker faciası kamerada! Genç kız adeta ölüme koştu
18-12-2024 00:34
| Güncelleme: 18-12-2024 00:37
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K., bir tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Asel K’nin arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada araçların hareket etmesiyle tankerin altında kaldığı, olayın ardından çevredeki vatandaşların panik ve tepkileri görüldü.
Kazaya karışan tankerin sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışmaları devam ediyor.