Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Gaziosmanpaşa'da tanker faciası kamerada! Genç kız adeta ölüme koştu

Gaziosmanpaşa'da tanker faciası kamerada! Genç kız adeta ölüme koştu

18-12-2024 00:34 | Güncelleme: 18-12-2024 00:37
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K., bir tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Asel K’nin arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada araçların hareket etmesiyle tankerin altında kaldığı, olayın ardından çevredeki vatandaşların panik ve tepkileri görüldü. Kazaya karışan tankerin sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Gaziosmanpaşa'da tanker faciası kamerada! Genç kız adeta ölüme koştu - GÜNDEMGÜNDEM
Gaziosmanpaşa'da tanker faciası kamerada! Genç kız adeta ölüme koştu
Çakar kullananlar hayatının bedelini ödedi! - GÜNDEMGÜNDEM
Çakar kullananlar hayatının bedelini ödedi!
Başakşehir'de 1 yayanın öldüğü kaza kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Başakşehir'de 1 yayanın öldüğü kaza kamerada
Mahallede korkutan yangın: Alevlere teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Mahallede korkutan yangın: Alevlere teslim oldu!
Selçuk Bayraktar gökyüzünü aştı: Uzayda da çalışmalarımız sürüyor! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar gökyüzünü aştı: Uzayda da çalışmalarımız sürüyor!
İki uçağın çarpışma anları! Kaza çok ucuz atlatıldı - DÜNYADÜNYA
İki uçağın çarpışma anları! Kaza çok ucuz atlatıldı
Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti
Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada
Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu
MSB paylaştı: Kahramanlığın, cesaretin, gücün sesidir bu! - GÜNDEMGÜNDEM
MSB paylaştı: Kahramanlığın, cesaretin, gücün sesidir bu!
Ümraniye'de 'pes' dedirten olay! Ambulansı yumrukladı, çalışanlara saldırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Ümraniye'de 'pes' dedirten olay! Ambulansı yumrukladı, çalışanlara saldırdı! O anlar kamerada
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı havaya uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı havaya uçtu
Jandarmanın durdurduğu 80’lik dede herkesi duygulandırdı: 'Bedenen, ruhen askerim' - GÜNDEMGÜNDEM
Jandarmanın durdurduğu 80’lik dede herkesi duygulandırdı: 'Bedenen, ruhen askerim'
NASA astronotu, uzaydan yeni bir video paylaştı! - GÜNDEMGÜNDEM
NASA astronotu, uzaydan yeni bir video paylaştı!
Beşiktaş'taki feci kaza kamerada! Genç kadını ezen İETT şoförü tutuklandı - GÜNDEMGÜNDEM
Beşiktaş'taki feci kaza kamerada! Genç kadını ezen İETT şoförü tutuklandı
Genç kız, sokakta uğradığı tacizi gözyaşları içinde anlattı - GÜNDEMGÜNDEM
Genç kız, sokakta uğradığı tacizi gözyaşları içinde anlattı
Çakar kullananlar hayatının bedelini ödedi! - GÜNDEMGÜNDEM
Çakar kullananlar hayatının bedelini ödedi!
Başakşehir'de 1 yayanın öldüğü kaza kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Başakşehir'de 1 yayanın öldüğü kaza kamerada
Mahallede korkutan yangın: Alevlere teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Mahallede korkutan yangın: Alevlere teslim oldu!
Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti
Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada
Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu
MSB paylaştı: Kahramanlığın, cesaretin, gücün sesidir bu! - GÜNDEMGÜNDEM
MSB paylaştı: Kahramanlığın, cesaretin, gücün sesidir bu!
Ümraniye'de 'pes' dedirten olay! Ambulansı yumrukladı, çalışanlara saldırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Ümraniye'de 'pes' dedirten olay! Ambulansı yumrukladı, çalışanlara saldırdı! O anlar kamerada
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı havaya uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı havaya uçtu