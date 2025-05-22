Gemlik'te silahı kavga! Herkes kaçıştı, o çayını bitirmeden kalkmadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay Balıkpazarı kordon bölgesinde meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada Ümit T. (52) isimli şahıs vurularak yaralanırken olayla ilgili bir kişi, suç aleti silahla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu ağır olan Ümit T. ambulansla Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan olay sırasında kahvehanede yaşanan hareketlilik iş yeri kamerasınca kayda alındı. Silah sesini duyulmasıyla herkes kahvehaneden kaçışırken, masada oturan vatandaşlardan birinin önündeki çayı büyük yudumlarla içip bitirene kadar yerinden kalkmaması dikkat çekti.