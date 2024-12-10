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Gereksiz korna çaldığı için kesilen cezaya sinirlenip böyle tepki gösterdi! 'Korna gerekli ki çalıyoruz'
10-12-2024 09:53
| Güncelleme: 10-12-2024 09:58
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen bir dolmuş sürücüsü polise, “Gereksiz korna olur mu? Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz, ceza gereksiz” diyerek tepki gösterdi.