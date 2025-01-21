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Güngören'de 16 yaşındaki çocuk otobüs kaçırıp dehşet saçtı! O anlar kamerada
21-01-2025 13:06
| Güncelleme: 21-01-2025 13:11
İstanbul Güngören’de dün gece saatlerinde 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin bir firmaya ait otobüsünü kaçırdı. Çocuk, kaçırdığı otobüsle sokakta dehşet saçtı. Park halinde bulunan araçlara çarpan çocuk ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çocuğun kaçırdığı otobüsle araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.