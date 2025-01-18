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Haliç'te yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarptığı anlar kamerada!

18-01-2025 17:44 | Güncelleme: 18-01-2025 17:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında bir yolcu vapuru, aynı yönde seyreden balıkçı teknesine yandan çarptı. Balıkçı teknesi savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, 16 Ocak sabah saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi suda savrulurken, o anlar bir başka vapurun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balıkçı teknesinde maddi hasar meydana geldi...

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