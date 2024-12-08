Hamsi Festivali'nde horon müziğinde yumruk ve tekmeler uçuştu!
08-12-2024 23:26
| Güncelleme: 08-12-2024 23:27
Bolu’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nde bu yıl da coşku ve eğlenceyle birlikte istenmeyen olaylar yaşandı. Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu tarafından Abant Gölü Milli Parkı’nda organize edilen festivale binlerce öğrenci ve davetli katıldı.
Etkinlik boyunca katılımcılar, müzik eşliğinde horon oynayıp ekmek arası hamsi yiyerek keyifli anlar yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin katıldığı festivalde dostluk ve eğlence ön plandaydı. Ancak festivalin ilerleyen saatlerinde bir grup genç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar arasında yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Festival, kavganın kontrol altına alınmasının ardından kaldığı yerden devam etti. Jandarma, olası bir başka olayın önüne geçmek için festival boyunca güvenlik önlemlerini artırdı.