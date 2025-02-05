Bakan Kurum'dan duygulandıran 6 Şubat paylaşımı: Küllerimizden doğarız, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz

Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini ittiği görüntüler gündem oldu

'Enişte beni neden sevmedin?' deyip çekti vurdu

GÜNDEM

Hem suçlu hem güçlü! Ehliyetsiz sürücü, peşine taktığı polisleri tehdit etti