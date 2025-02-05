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Hem suçlu hem güçlü! Ehliyetsiz sürücü, peşine taktığı polisleri tehdit etti
05-02-2025 10:20
| Güncelleme: 05-02-2025 10:20
Esenyurt'ta ehliyetsiz bir genç, üç arkadaşıyla birlikte polis uygulamasından kaçmaya çalıştı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası polis ekipleri aracı durdurdu ve gençleri araçtan indirdi. Yapılan aramanın ardından ehliyetsiz sürücü, polis memurlarını "Benim abim avukat, hepinizden davacı olacağım" diyerek tehdit etti.