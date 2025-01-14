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Her şeyi itiraf etti! İş yeri sahibinden inanılmaz soygun planı

14-01-2025 10:42 | Güncelleme: 14-01-2025 10:58
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Samsun'da meydana gelen hırsızlık olayında akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri bir marketten 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt ile pos cihazının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, iş yeri sahibi İ.B.T'nin ifadesi ile kamera görüntüleri arasında çelişki bulunduğunu fark edince gerçek ortaya çıktı. Marketin arkasındaki duvarın kırılarak içeri girilip çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını, iş yerinin dağıtılarak hırsızlık izlenimi verildiğini tespit eden ekipler, gece saatlerinde yüzünü gizleyerek içeri giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğunu belirledi. İ.B.T, polise verdiği ifadede, çok miktarda borcu olduğunu, olayı sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti.

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