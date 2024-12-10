Hızla gelen araç, kız çocuğunu hayattan kopardı
10-12-2024 21:46
| Güncelleme: 10-12-2024 21:50
Samsun'un Çarşamba ilçesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Sezin Sezgin’e otomobil çarptı. Hülya Ö.'nün kullandığ araç, koşarak yoldan geçmeye çalışan küçük kıza çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sezgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.