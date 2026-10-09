İETT otobüsü mahsur kaldı: Seyir halindeyken çukura düştü

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İstanbul
İstanbul Maltepe'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfalt yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Çukurda asılı kalan otobüs seyrine devam edemedi.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan otobüs çekici yardımıyla götürüldü.
Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.