İmamoğlu protestosu tutmadı! Kimse söylediklerine kulak asmadı

Türkiye bu sabah güne İBB'ye polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla uyandı. Operasyon sonrası dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Siyasi gündeme oturan olay sonrası İstanbul'un farklı yerlerinde provokatörler harekete geçti. İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde bir kişi, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için öğrencileri eyleme davet etti.

Öğrenciler çağrıya ilgi göstermedi. O anlar kameralara böyle yansıdı.