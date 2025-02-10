İstanbul'da yağışlı ve soğuk hava trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul kısa süreli kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altına girdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu sebebiyle İstanbullular araçlarda uzun saatler geçirdi.

Son durum haritalarına göre Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Avcılar'dan başlayan yoğunluk Esenler'e kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı mevkisinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre yüzde 70 olarak ölçüldü.