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İstanbul'da yoğun yağıştan metrobüs durağını su bastı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde, günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle su birikintisi oluştu. Zeminden yükselen sular, merdivenlerin bitiminde birikerek vatandaşların geçişini zorlaştırdı.

https://www.tgrthaber.com/aktuel/ibb-toplu-tasima-zam-sonrasi-metrobus-otobus-metro-tam-bilet-ne-kadar-oldu-2025-zamli-fiyatlar-2993271Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, oluşan su birikintisi nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları suların içinden yürümek zorunda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri olay yerine gelerek su tahliye çalışmalarına başladı. Ekiplerin, merdivenlerin bittiği noktaya tahta palet koyarak geçici bir önlem aldığı görüldü. Ayrıca, su nedeniyle yürüyen merdivenlerin çalışmadığı belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın en düşük sıcaklık 4 derece olurken yağmur etkili olacak. 19 Şubat Çarşamba günü tahminine göre karla karışık yağmur beklentisi olurken perşembe günü sıcaklıklar 0 dereceye düşerek yağmur yerini kar yağışına bırakacak. 21 Şubat Cuma günü ise İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Haritaya göre 22 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar -2 dereceye kadar inecek. Beklenen kar yağışının çarşamba günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
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