İstanbul'da yoğun yağıştan metrobüs durağını su bastı
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde, günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle su birikintisi oluştu. Zeminden yükselen sular, merdivenlerin bitiminde birikerek vatandaşların geçişini zorlaştırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın en düşük sıcaklık 4 derece olurken yağmur etkili olacak. 19 Şubat Çarşamba günü tahminine göre karla karışık yağmur beklentisi olurken perşembe günü sıcaklıklar 0 dereceye düşerek yağmur yerini kar yağışına bırakacak. 21 Şubat Cuma günü ise İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Haritaya göre 22 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar -2 dereceye kadar inecek. Beklenen kar yağışının çarşamba günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.