İstanbul'da yoğun yağıştan metrobüs durağını su bastı

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın en düşük sıcaklık 4 derece olurken yağmur etkili olacak. 19 Şubat Çarşamba günü tahminine göre karla karışık yağmur beklentisi olurken perşembe günü sıcaklıklar 0 dereceye düşerek yağmur yerini kar yağışına bırakacak. 21 Şubat Cuma günü ise İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Haritaya göre 22 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar -2 dereceye kadar inecek. Beklenen kar yağışının çarşamba günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.